Секс-шопы хотят выпустить «игрушку» по слепку полового органа Дзюбы

Москва, 15 ноября. Форвард «Зенита» Артем Дзюба оказался в центре внимания из-за слитого в Сеть видео интимного характера, что навело секс-шопы на создание новой «игрушки».

Растиражированное в Интернете видео вызвало массу обсуждений в обществе, включая СМИ. Глядя на такой ажиотаж вокруг острой темы, секс-шопы решили не оставаться в стороне. Издание «Дни.ру» сообщает, что один из владельцев сети магазинов товаров для взрослых заявил о намерении выпустить в продажу реалистичные фаллоимитаторы по слепку полового члена Дзюбы.

«Мы провели социальные исследования среди наших клиентов и выяснили, что каждая вторая девушка с удовольствием купила бы «частичку» Артема к себе домой, что и подтолкнуло нас к такому предложению», — сказал бизнесмен.

Скандал вокруг футболиста стал принимать нешуточный оборот: общественность разделилась на два лагеря. Одни считают «самоублажение» на камеру недостойным мужчины и буквально начали травлю спортсмена. Другие же напротив, считают, что Дзюба не делал ничего предосудительного и «что естественно, то не безобразно». Однако для самого форварда ситуация складывается печальным образом. Футболиста отстранили от всех матчей в ноябре и лишили капитанской повязки в ФК «Зенит». Кроме того, Дзюбу исключили из состава национальной сборной, пишет Infox.ru.