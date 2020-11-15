Регина Тодоренко травмировала пах Костомарову

Москва, 15 ноября. Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ей трудно даются репетиции номеров для «Ледникового периода». Она много раз получала травмы, как и ее партнер.

Несмотря на большую физическую нагрузку во время репетиций, теледива не жалеет, что попробовала принять участие в проекте. По ее словам она обрела новый опыт, а выступления на льду стали для нее серьезной проверкой на прочность. Тодоренко рассказала, что репетиции номеров проходят тяжело. После тренировок у нее и у Костомарова остаются синяки.

Телеведущая призналась, что однажды она упала на лед, стукнулась головой и случайно ударила Костомарова в пах. После этого выяснилось, что у нее произошло смещение трех позвоночников. А ее партнер чуть не остался без полового органа, так как получил сильный удар коньком.

«У Романа сейчас весь пах синий», — сказала Тодоренко.

Тодоренко и Костомаров считаются одними из фаворитов нового сезона «Ледникового периода». Среди их конкурентов числится муж Тодоренко — певец Влад Топалов. Он выступает в паре с фигуристкой Еленой Ильиных.

Телеведущая сообщила, что не ревнует своего супруга к партнерше, однако «тихонечко плачет» из-за их частых поцелуев, когда пересматривает видео с их чувственными выступлениями.