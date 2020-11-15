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Регина Тодоренко травмировала пах Костомарову

Регина Тодоренко травмировала пах Костомарову

Москва, 15 ноября. Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ей трудно даются репетиции номеров для «Ледникового периода». Она много раз получала травмы, как и ее партнер.

Несмотря на большую физическую нагрузку во время репетиций, теледива не жалеет, что попробовала принять участие в проекте. По ее словам она обрела новый опыт, а выступления на льду стали для нее серьезной проверкой на прочность. Тодоренко рассказала, что репетиции номеров проходят тяжело. После тренировок у нее и у Костомарова остаются синяки.

Телеведущая призналась, что однажды она упала на лед, стукнулась головой и случайно ударила Костомарова в пах. После этого выяснилось, что у нее произошло смещение трех позвоночников. А ее партнер чуть не остался без полового органа, так как получил сильный удар коньком.

«У Романа сейчас весь пах синий», — сказала Тодоренко.

Тодоренко и Костомаров считаются одними из фаворитов нового сезона «Ледникового периода». Среди их конкурентов числится муж Тодоренко — певец Влад Топалов. Он выступает в паре с фигуристкой Еленой Ильиных.

Телеведущая сообщила, что не ревнует своего супруга к партнерше, однако «тихонечко плачет» из-за их частых поцелуев, когда пересматривает видео с их чувственными выступлениями.

«Они такие страстные, зажигательные, темпераментные», — отметила теледива.

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