Боня поучаствовала в сексуальной фотосессии для европейского журнала

Москва, 14 ноября. Телеведущая и светская львица Виктория Боня порадовала поклонников новыми снимками. Результат откровенной фотосессии она опубликовала на странице в Instagram.

Боня показала два снимка, сделанные во время съемок для европейского издания. Телеведущая призналась, что ей удалось «утащить» у фотографа несколько кадров со съемок. Телеведущая отметила, что целью проекта была демонстрация макияжа. Однако она не стала уточнять, о каком именно европейском издании идет речь.

На фотографиях Боня запечатлена сидящей на полу в черном слитном купальнике. Ее длинные волосы уложены в небрежные локоны. Дополняет образ макияж в теплых тонах с акцентом на глаза.

«Буду радовать вас фоточками с наших недавних съемок», — написано под снимком.

Поклонники пришли в восторг от фотографий и роскошного внешнего вида звезды. Некоторые даже нашли сходство Бони с американской актрисой Памелой Андерсон.

«Красивая женщина — как огонь, на нее можно смотреть вечно», — написала @elenashute.

«Бонечка, ты шикарная девушка!!! Обожаю тебя», — призналась @lucky777lady.

Коллега Бони по телепроекту «Дом-2» Ольга Бузова недавно рассказала о пережитой травме. Во время репетиции на шоу «Ледниковый период» артистка ударилась лицом об пол.