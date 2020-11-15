Власти Подмосковья откроют сеть пунктов бесплатной вакцинации от COVID-19

Москва, 15 ноября. Жители Подмосковья смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса в прививочных пунктах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего в Подмосковье планируется открыть 200 пунктов вакцинации. Столичный регион является участником конечной стадии клинических испытаний российской вакцины «Спутник V».

Прививочные пункты будут оснащены холодильниками для хранения вакцины. В каждом будет работать специалист, который подготовит пациента к прививке. Начало массовой вакцинации населения в Подмосковье запланировано уже на январь, передает Infox.ru.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса. По словам министра, результативность отечественных препаратов составляет около 90%.