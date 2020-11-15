Тысячи сторонников Трампа потребовали проведения честных выборов

Вашингтон, 14 ноября. Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались у здания Верховного суда и начали требовать проведения честных выборов.

Согласно данным издания РИА Новости, участники марша проделали свой путь от здания Freedom Plaza, где и началась масштабная акция в поддержку Трампа. Многие из них взяли с собой флаги, на которых изображен нынешний лидер страны. Также акционисты выкрикивали признания в любви к главе Белого дома.

Воодушевлением митингующих занимаются несколько демонстрантов, которые повторяют лозунги лидера США и заряжают толпу.

«Трамп - наш президент», — кричат некоторые из выступающих.

Многие митингующие приехали из других штатов. Несмотря на то, что они плохо ориентируются в городе, это не мешает им поддерживать республиканца.

Трамп неоднократно выступал за проведение честных выборов. Недавно он отказался признавать поражение в гонке за пост главы Белого дома, которое ему пророчат американские СМИ. Как сообщает Infox.ru, нынешний лидер США настаивает на проведении честной процедуры подсчета голосов.