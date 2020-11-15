Зеленский опубликовал видеообращение к жителям Донбасса на русском языке

Киев, 14 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина для них «открыта».

Соответствующее заявление было оглашено в видеообращении лидера Украины, которое он опубликовал у себя в Telegram-канале. Несмотря на то, что обращение было сделано на русском языке, оно предназначено именно для украинских граждан.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Уверен, что вы не только это видите и знаете, но и сделаете выводы во всех смыслах этого слова. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось», — говорится в обращении Зеленского.

Погранслужба Украины 10 ноября сообщила, что все контрольно-пропускные пункты в Донбассе снова начали свою работу. Также в эксплуатацию были введены два новых КПП «Золотое» и «Счастье». До этого украинскими властями с 2015 года на территории ДНР был введен пропускной режим. При этом в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечали, что подобная мера может привести к гуманитарной катастрофе в регионе.

Ранее Зеленский призывал Вооруженные Силы Украины «восстановить контроль» на территории Донбасса.