МЧС Подмосковья сообщило о ликвидации масштабного пожара в жилом доме

Красноармейск, 15 ноября. Масштабный пожар на территории жилого дома в Московской области ликвидирован. Информацию об этом подтверждает пресс-служба регионального главка МЧС.

Вечером 14 ноября стало известно о возгорании дома по адресу: Заречный тупик, дом 4. Площадь распространения огня за несколько часов увеличилась с 600 до 1300 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы зафиксировали горение чердака, кровли и второго этажа.

«В 23:34 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Из дома были эвакуированы 80 человек, включая 18 детей. Губернатор области Андрей Воробьев поручил поселить их во временное жилье.