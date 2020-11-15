Полиция Москвы возбудила два уголовных дела против бойца UFC Яндиева

Москва, 14 ноября. Возбуждено два уголовных дела в отношении бойца UFC Адама Яндиева, который ранее совершил нападение на Сергея Харитонова. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

В правоохранительных органах сообщили, что против Яндиева возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Адам Яндиев совершил нападение на бойца ММА Сергея Харитонова вечером 13 ноября. По предварительной информации, он начал драку из хулиганских побуждений. Кроме того, он применил кастет в качестве оружия. Спортсмену грозит до двух лет колонии.

Адвокат бойца Александр Кравцов сообщил, что Харитонов получил несколько переломов и сотрясение мозга. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.