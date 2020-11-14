Валерию Меладзе предложили стать дворником

Москва, 14 ноября. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян прокомментировал призыв певца Валерия Меладзе бойкотировать «Новогодние огоньки».

Манукян отметил, что новогодние шоу на телевидении зрителей уже порядком утомили и, если Меладзе полагают, что россияне будут страдать из-за их отсутствия, то певец заблуждается. А раз исполнитель так недоволен, то ему следует выбрать новую профессию, например, дворником, считает общественный деятель.

«Это тоже профессия, за нее тоже платят, и она очень полезна для общества. В отличие от тех, кто дерет глотку. Хотя, конечно, зарплаты у дворников поменьше», — приводит слова Манукяна Telegram-канал «НеМалахов».

Валерий Меладзе недавно опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором призвал своих коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних телепередачах. Таким образом певец выразил свое недовольство, что артистам не разрешают организовывать массовые концерты в разгар пандемии коронавирусной инфекции, передает Infox.ru.

Продюсер Иосиф Пригожин тоже прокомментировал неоднозначное заявление Меладзе. Пригожин полагает, что исполнитель хита "Се ля ви" просто обижен на всех и по этой причине пытается провоцировать общественность.