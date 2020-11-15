Российская вакцина одолела западную пропаганду. Колонка Голоса Мордора

С удивлением узнал, что во многих странах мира не слушают «Эхо Москвы». И не читают «Новой газеты», а подписаться на телеканал «Дождь», наверное, жалеют денег. Иначе там бы все узнали про российскую вакцину. Про то, что она «не испытана», «очень опасна», да и вообще — пропагандистский фейк.

Некому открыть глаза наивным, доверчивым людям, поверившим агентам КГБ в белых халатах, которые выдают себя за врачей. Даже учитывая то, как стараются и многие западные СМИ, «эталоны свободы слова», «рупоры демократии», «светочи всепобеждающей правды». Конечно, там риторика не столь агрессивна и непримирима, как в российских оппозиционных медиа, но сделать выводы тоже можно. И понять, что ни в коем случае, ни при каких условиях, нельзя прикасаться к двум маленьким стеклянным пузырькам с красной и синей крышечками! Ибо сие есть концентрированное зло от самого Путина! Однако пропаганда пропагандой, а жизнь идет своим чередом. И частенько, этим законам пропаганды не подчиняется. А посему в российской вакцине заинтересованы в очень многих странах мира. Тут российский совестливый оппозиционер с ухмылкой хмыкнет — мол, все это третий мир, где о своих гражданах вообще никто не думает. И даже не пытайтесь с ним спорить и называть страны, которые решили использовать в качестве защиты от COVID-19 российскую разработку. Просто помните, что спорить с такими людьми — все равно, что играть в шахматы с голубями. В общем, вам не понравится.

Когда стало известно о регистрации российской вакцины, несколько стран сразу же заявили о готовности ее использовать. Да, все эти страны не находятся в орбите «цивилизованного мира», да и отношение у многих из них с западной демократией достаточно натянутые. Но как оказалось — это было только начало. Против российской вакцины буквально сразу же началась мощнейшая пропагандистская кампания, в которую были вовлечены практически все СМИ «свободного мира». И наряду с обычной ложью звучали громкие заявления лидеров некоторых стран, что они никогда, ни при каких условиях не будут использовать вакцину российского производства. Но все-таки хорошо, что кроме медийных пропагандистов есть еще ученые и врачи, которые понимают в этом деле несравненно больше различных писак. И внезапно Венгрия, член Евросоюза заявляет о том, что собирается использовать именно российскую вакцину. В ЕС все в шоке, особенно Еврокомиссия, которая напрямую запрещает Венгрии закупки и производство российской вакцины и угрожает за это санкциями. Ни в коем случае нельзя идти против генеральной партии линии и правительства! Даже несмотря на то, что масштабы второй волны пандемии огромны, а создание вакцины у западных фармацевтов идет не особенно успешно. В частности, испытания оксфордской вакцины, на которую все так надеялись, несколько раз приостанавливаются из-за необычных побочных эффектов. А российская вакцина, тем временем, успешно заканчивает уже третью, заключительную фазу испытаний.

И тут раздается гром небесный. Еврокомиссия все-таки дает разрешение на ее использование. С некоторыми оговорками, мол страны должны сами решать и не использовать вакцину только от одного производителя, но это уже мелкие детали, самое главное, что разрешение есть. Кроме этого новости приходят еще из одной страны, из Израиля, где медицинская наука считается одной из лучших в мире. Клиника «Хадасса», одна из крупнейших в стране, базовая больница Еврейского медицинского университета, тоже заявляет о том, что собирается закупить очень большую партию российской вакцины. Становится ясно, что пропаганда почему-то не действует на мозги серьезных ученых, которые привыкли доверять исключительно результатам опытов и фактам. И получается, что медиков из Израиля вполне устраивают результаты тестирования вакцины, созданной в России, и которую так ругают все «честные» западные СМИ. И я уверен, что на решение израильских медиков очень многие в мире обратят внимание.

А еще подоспели новости о готовности вакцины от германской фирмы BioNTech и американцев Pfizer. Вот тут резонанс был огромный. Победа! Акции этих компаний мгновенно взлетели, а вместе с ними в надежде на скорое избавление мировой экономики от оков коронавируса, пошли вверх и все биржевые индексы. Само собой, тут сомнений никто не высказывал. Однако интересно то, что директор Pfizer сразу же продал свой подорожавший пакет акций компании, а потом оказалось, что вакцину эту необходимо хранить при температуре в 70 градусов ниже нуля. В общем, вопросов очень много. И ответов на них пока нет.

В общем, у российской вакцины очень хорошие шансы выйти на мировой рынок. Несмотря на направленную против нее пропагандистскую кампанию, а то и откровенную ложь. Весь мир в кризисе и пока непонятно, как из него выходить. Вакцинацию во многих странах обещают начать уже в этом году, но процесс этот не простой и дорогостоящий, особенно учитывая то, каких условий хранения требует германо-американская вакцина. В таких условиях совершенно не исключено, что во многих странах, даже тех, где лили на российскую вакцину тонны грязи, будут использовать именно ее как наиболее удобный вариант. Так стоило ли тратить такие силы на то, чтобы убедить весь мир в том, что эта вакцина «плохая»?