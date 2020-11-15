Путин и Алиев оценили ситуацию в Карабахе после перемирия

Баку, 14 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев выразили удовлетворение в связи с соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.

Политики оценили ситуацию в зоне карабахского конфликта в рамках телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента Азербайджана. Во время переговоров стороны также обсудили практические аспекты выполнения положений трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в республике.

«Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и спокойствием на линии соприкосновения», — передает пресс-служба.

Режим перемирия начал действовать в регионе с 10 ноября 00.00 по мск времени. Соответствующий документ был подписан Москвой, Баку и Ереваном. Для обеспечения безопасности в Карабахе будут размещены российские миротворческие силы.