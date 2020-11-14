МЧС: огонь охватил жилой дом в подмосковном Красноармейске

Красноармейск, 14 ноября. Масштабный пожар зафиксирован на территории жилого дома в Московской области. Всего за несколько часов площадь распространения огня выросла в два раза.

Информацию об этом передает МЧС. Инцидент произошел в доме, расположенном на Заречном тупике. Изначально сообщалось о горении кровли и чердака в двухэтажном доме. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы присвоили пожару второй ранг сложности. В ведомстве уточнили, что сейчас огонь охватил площадь до 1 тыс. квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. Продолжается тушение», — отметили в пресс-службе МЧС РФ.

Распространению огня способствуют деревянные перекрытия. Общая площадь дома составляет примерно 3,5 тыс. квадратных метров. Информации о жертвах или пострадавших нет.