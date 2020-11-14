CМИ: шоумен Дмитрий Хрусталев выведен из комы

Санкт-Петербург, 14 ноября. Медики вывели из комы российского актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева. Об этом сообщают СМИ.

Актер был доставлен в больницу №40 в Сестрорецке вечером 14 ноября. Информацию о его госпитализации подтвердили в приемном отделении медицинского учреждения. Также об этом сообщил телеведущий Иван Ургант.

По информации СМИ, артист сейчас восстанавливается и чувствует себя хорошо. Врачи дали ему снотворное.

Дмитрий Хрусталев известен телеаудитории по участию в КВН, а также в качестве резидента в проектах Comedy Club и Comedy Woman. С 2013 года он является соведущим Ивана Урганта в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.