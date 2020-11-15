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За день из больниц Пензенской области выписали всего 29 человек

За день из больниц Пензенской области выписали человек

Пенза, 15 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали всего 29 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 13 300.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новых жертвах коронавирусной инфекции. Ими стали мужчина и женщина 1957 года рождения. Сообщается, что мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ожирение, нарушение ритма и проводимости. Женщина также страдала сахарным диабетом и ожирением. В ходе лечения у пациентов возникло осложнение в виде пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания достигло 17 776.

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