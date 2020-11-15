За день из больниц Пензенской области выписали всего 29 человек

Пенза, 15 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали всего 29 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 13 300.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новых жертвах коронавирусной инфекции. Ими стали мужчина и женщина 1957 года рождения. Сообщается, что мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ожирение, нарушение ритма и проводимости. Женщина также страдала сахарным диабетом и ожирением. В ходе лечения у пациентов возникло осложнение в виде пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания достигло 17 776.