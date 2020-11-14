Служба Нацбезопасности Армении заявила о покушении на Пашиняна

Ереван, 14 ноября. Сотрудники службы национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратили покушение на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Сотрудники спецслужбы заявили, что покушение готовилось политическими оппонентами Пашиняна. На сайте СНБ говорится о неком жителе Сюникской области с инициалами А. М.

В доме мужчины было найдено большое количество оружия и боеприпасов, с помощью которых он готовил «убийство Пашиняна, чтобы прекратить его деятельность премьер-министра. В сообщении сказано, что подозреваемый имеет «антиправительственные взгляды и не согласен с политикой главы правительства».

В качестве подозреваемых были задержаны глава оппозиционной партии «Родина», экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента Армении Ваграм Багдасарян, представитель Армянской революционной федерации А. А. и командующий Сисианским добровольческим отрядом А. М.