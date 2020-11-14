Петербургская больница подтвердила госпитализацию шоумена Хрусталева

Санкт-Петербург, 14 ноября. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке. Данную информацию подтвердили в медучреждении.

Ранее СМИ сообщили, что Хрусталев в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Петербурга. Телеведущий Иван Ургант также подтвердил информацию о госпитализации актера.

«Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован», — сообщили РИА Новости в приемном отделении медучреждения.

Дмитрий Хрусталев известен зрителям по выступлениям в КВН, Comedy Club и Comedy Woman, а также в качестве соведущего в передаче «Вечерний Ургант».