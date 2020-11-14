Дженнифер Лопес включила штраф за измену в брачный договор

Лос-Анджелес, 14 ноября. Певица Дженнифер Лопес включила в брачный договор с Алексом Родригесом пункт о штрафе за измену. В случае неверности супруг заплатит ей 250 тысяч долларов.

Лопес решила обезопасить себя после инцидента, произошедшего в 2019 году. Тогда на следующий день после помолвки пары в Сети появилась информация об интрижке спортсмена с бывшей женой своего коллеги Хосе Консеко. Баскетболист сам написал об этом в Twitter.

Вскоре Родригес появился на публике с фингалом под глазом: похоже, у его звездной супруги взрывной темперамент. Однако артистка нашла в себе силы простить жениха и не стала разрывать помолвку.

И все же ради собственной безопасности она внесла особый пункт в брачный договор, сообщило англоязычное издание Woman's Day. Теперь в случае романа на стороне или даже случайного секса муж заплатит ей 250 тысяч долларов. Родригесу придется или действительно хранить верность своей избраннице, или зарабатывать больше прежнего.