В Пензе может резко сократиться количество аварийных домов

Пенза, 15 ноября. Количество аварийных домов в Пензе в скором времени может резко сократиться. Как сообщил пресс-центр Законодательного собрания Пензенской области, соответствующий законопроект, предложенный местным сенатором Олегом Мельниченко, будет рассмотрен Государственной думой в ближайшее время.

Положения законопроекта направлены на создание необходимых условий для комплексного обновления территории города путем уменьшения количества ветхих, аварийных или морально устаревших жилых домов и их плановой замены на новостройки.

«В этих целях субъекты Российской Федерации предлагается наделить правом утверждать адресные программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов. А решение о включении дома в программу будет приниматься в добровольном порядке самими гражданами — жителями дома», — заявил Мельниченко.

Как стало известно ФАН, в Пензе в аварийном состоянии находится 522 дома, общей площадью более 188 830 квадратных метров, в которых зарегистрировано более 10 268 человек.