Бузова расплакалась из-за низких оценок жюри «Ледникового периода»

Москва, 14 ноября. Певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась, увидев низкие оценки жюри и услышав их отзывы о ее последнем номере с Дмитрием Соловьевым.

Пара выбрала темой выступления фильм-катастрофу «Экипаж», фигурист был одет в костюм летчика, а Бузова исполнила роль второго пилота. Участники катались под композицию Филиппа Киркорова.

После выступления спортсмену и артистке пришлось выслушать критику от судей, Татьяна Тарасова напомнила телеведущей о важности вытягивать стопы. Пока звезда не поработает над этим недостатком, ей не видать высоких оценок за технику, уверена тренер.

«Мы можем, конечно, говорить все, что угодно. Но пока не будут вытянуты стопы и стопа не будет работать, больше 5,8 (за технику) получить очень тяжело», — обратилась к Бузовой судья.

Максим Траньков, наоборот, высказал претензии к Соловьеву. Спортсмен ездил слишком медленно и не вел за собой партнершу, заявил член жюри. После этих слов Бузова дала волю эмоциям и расплакалась прямо на льду.