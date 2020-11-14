Миро посоветовала Меладзе и другим артистам брать пример с Бузовой

Москва, 14 ноября. Скандально известный блогер Лена Миро поддержала призыв певца Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу. Артиста и его коллег она при этом сочла «бездарями».

Исполнитель и музыкальный продюсер в Instagram-аккаунте попросил звезд шоу-бизнеса отказаться от участия в «Голубом огоньке», чтобы таким образом выразить протест против ограничений. Из-за пандемии коронавируса новогодняя ночь в этом году пройдет без массовых мероприятий.

Миро поддержала предложение Меладзе, но не столько из-за пандемии, сколько от того, что устала от «зубодробительно неактуальных» артистов — «паразитов на теле народа».

«У вас нет фанатов. <…> Вы нам не нужны ни с концертами, ни с новогодними огоньками. Вы — талый снег позавчерашнего дня», — заявила она в блоге.

Светская львица посоветовала Меладзе и другим артистам брать пример со звезды «Дома-2» Ольги Бузовой.

«Ваша участь — выступать в коровниках, угощая дурачье бесплатным пивом в обмен на явку на ваши концерты. Именно так, кажется, поступает Бузова. Берите с нее пример и не вякайте», — заключила она.

Меладзе, отметим, уже пошел на попятную с бойкотом новогодних шоу. Он заявил, что его высказывание было гипотетическим, а артисты так или иначе все равно снимутся в передачах.

Его слова подтвердили позиции певца Родиона Газманова, актера Юрия Аскарова и «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова. Все они уже снимаются в новогодних шоу и не собираются от них отказываться.