Минобороны РФ: более 200 жителей Степанакерта вернулись домой

Степанакерт, 14 ноября. Свыше 200 жителей карабахской столицы вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с гражданами прибыли в город после развертывания миротворческих сил РФ.

Информацию об этом передает Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что отечественные военные обеспечили безопасное передвижение транспортных средств через линию соприкосновения.

«Четырнадцатого ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома», — сказано в сообщении министерства.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее заключили трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С 10 ноября 00.00 по мск времени в регионе начал действовать режим перемирия.