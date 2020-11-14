Партнер «Северного потока — 2» из Германии закрыл проект СПГ-терминала

Дюссельдорф, 14 ноября. Немецкая компания Uniper отказалась от строительства приемного терминала для сжиженного природного газа (СПГ) на территории Германии.

Партнер «Газпрома» по реализации проекта «Северный поток — 2» объяснила, что спрос на бронирование мощностей терминала оказался намного ниже, чем планировалось. Однако сама процедура оценки завершилась еще 30 октября. Очевидно, что руководство Uniper взяло паузу с целью дождаться выборов президента США и уже по их итогам принять окончательное решение, пишет Deutsche Welle.

Дело в том, что при действующем главе Белого дома Дональде Трампе тема сооружения СПГ-терминалов активно продвигалась из политических соображений. Если к власти придет Джо Байден, давление Вашингтона из-за «СП-2» может снизиться, однако подсчет голосов в США все еще продолжается.