ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки

Москва, 14 ноября. Рекордные 657 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в мире за сутки. Об этом сообщает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

Первое место по числу заражений за сутки занимает Европа, где было зафиксировано более 285 тыс. случаев COVID-19. Далее идут Северная и Южная Америка — более 269 тыс. случаев.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее количество инфицированных в мире составляет более 53 млн, скончались около 1,3 млн человек.

По состоянию на 14 ноября, в России зарегистрировано 1,9 млн случаев коронавирусной инфекции, 1,4 млн пациентов выздоровели, 32,8 тыс. умерли. Данную информацию предоставил портал стопкоронавирус.рф.