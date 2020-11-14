Military Watch назвало Су-35 самым опасным истребителем на Ближнем Востоке

Вашингтон, 14 ноября. Российские истребители вошли в число самых востребованных самолетов на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказали эксперты американского военного журнала Military Watch.

Аналитики составили топ из пяти самых боеспособных машин Ближнего Востока. Эксклюзивный перевод публикации представляет своим читателям «ПолитРоссия».

«Ближний Восток долгое время был театром воздушных боевых действий, и многие передовые самолеты, начиная с советских МиГ-23 и МиГ-25 и заканчивая американскими F-14 и F-15, впервые экспортировались в этот регион во время холодной войны для поддержки противоборствующих сторон», — отметили в Military Watch.

Топ открыл российский истребитель Су-35, который относится к четвертому поколению и признан самым опасным истребителем не только на Востоке, но и в Африке за счет ряда передовых характеристик. При сверхманевренности Су-35 сохраняет высокую скорость полета и оснащен ракетами Р-37М с дальностью действия в 400 км. Основной покупатель этих боевых машин — Египет. По мнению экспертов, там он постепенно заменит устаревающий американский F-16.

Еще один крупный игрок Ближневосточного региона - Саудовская Аравия - эксплуатирует модернизированный истребитель ВВС США F-15SA. Иран отдал предпочтение F-14А, Саудовская Аравия закупает Eurofighter, но рассматривает возможность закупки у США F-35.