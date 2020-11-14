Вооруженная банда ограбила и похитила жителя ливийского Триполи

Триполи, 14 ноября. Группа вооруженных людей похитила жителя ливийской столицы, сообщает издание Ljbctv.

Информированный источник утверждает, что на трассе Шатт в северо-восточной части Триполи банда неизвестных на черном автомобиле Azera подрезала водителя Lancer. Пригрозив оружием, преступники ограбили иномарку и взяли в плен автовладельца. После они скрылись с места преступления, бросив его машину на обочине возле свалки.

Также появились сообщения о выстрелах в районе инцидента. Правоохранители прибыли на место ЧП для расследования. Информация о жертвах среди мирного населения пока не поступала.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара попросили навести порядок в Триполи. Местные жители устали от бесчинств незаконных вооруженных бандформирований на территории города.