Самолеты Минобороны РФ совершили еще девять рейсов в Армению

Ереван, 14 ноября. Девять военно-транспортных самолетов ВКС РФ за сутки совершили переброску российских миротворцев и техники в Армению, как указал портал Flightradar24.

В пятницу в армянском аэропорту в Эребуни приземлились четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76. Еще несколько Ил-76 и тяжелый самолет Ан-124 «Руслан» прибыли из Ульяновской области 14 ноября. Как указал источник, после разгрузки самолеты улетели обратно.



Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 13 ноября сообщил, что в Нагорном Карабахе уже развернуто свыше тысячи миротворцев из состава 15-й российской миротворческой бригады и 300 единиц техники. В регионе размещено 16 наблюдательных постов, расположенных на линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре, который соединяет Степанакерт и Ереван.