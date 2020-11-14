Компания Gulfport Energy из США подала заявку на банкротство

Хьюстон, 14 ноября. Производитель природного газа Gulfport Energy, накопивший задолженность в размере 2,5 млрд долларов, начал процедуру банкротства.

Соответствующая заявка была подана в Федеральный суд Хьюстона в штате Техас, сообщает Bloomberg. Проблемы начались еще до «коронакризиса», но падение цен на энергоносители окончательно «добило» компанию. Она больше не может выплачивать долги, а разработка сланцевых участков Gulfport в Оклахоме оказалась слишком сложной и не приносила прибыли.

За последние пять лет в США обанкротилось больше 230 компаний, осваивавших новые запасы нефти и газа. Инвесторы не желают вкладываться в предприятия, работающие за пределами главных нефтедобывающих регионов (Пермский бассейн в Техасе и Мексиканский залив).