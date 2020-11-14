Власти России помогут экспорту радиоэлектроники в приоритетном порядке

Москва, 14 ноября. Поддержка радиоэлектроники станет приоритетом при ее продвижении на мировом рынке. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Помощь со стороны государства в экспорте такой продукции предусмотрена стратегией развития отрасли до 2030 года, разработанной по поручению президента Владимира Путина.

Одной из главных целей является рост выручки в 2,5 раза и почти трехкратное увеличение продаж за границу. Это будет достигаться за счет развития научно-технического потенциала, оптимизации и перевооружении производства, запуска новых промышленных технологий, а также совершенствования нормативно-правовой базы и подготовки высококвалифицированных кадров.

Эксперты отмечают, что электронная промышленность находится в числе самых передовых и наукоемких. Последние тридцать лет отрасль была сосредоточена в руках частного бизнеса, однако он не смог удержать нужные темпы развития. Сейчас, когда основные активы вновь перешли под контроль государства, ситуация начала меняться. Россия значительно уступает в области экспорта высокотехнологичных товаров другим государствам, и нужно это исправлять.