Ученые разгадали загадку мутации коронавируса

Москва, 14 ноября. Мутация коронавирусной инфекции спровоцирована редактирующими мутациями коронавируса.

Генетические данные коронавирусов содержатся в одной цепочке рибонуклеиновой кислоты. В частности, там присутствует и SARS-CoV-2. В ходе эксперимента ученые наблюдали за появлением эукариотических клеток. Работу провели специалисты из Университета Тохоку.

Выяснилось, что редактирующие ферменты несут своеобразную «ответственность» за мутацию коронавирусной инфекции. Подобные теории объясняют движущую силу и эволюционное давление. На это указал японский профессор Масахару Такемура.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы наблюдения медиков и описания первых симптомов заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.