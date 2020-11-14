Еда из воздуха появится в Финляндии к 2022 году

Хельсинки, 14 ноября. Финские ученые к 2022 году намерены заняться производством еды из воздуха. Они надеются, что их продукт составит конкуренцию сое.

Речь идет об искусственном производстве протеина. Его хватит, чтобы обеспечить десяти людям их минимальную потребность в еде на протяжении суток. Ученые будут производить продукт из почвенных бактерий, которые питаются водородом, отделяемым от воды электричеством.

Мощностей лаборатории финнов хватит на производство лишь одного килограмма еда из воздуха. Пока неизвестно, намерены ли специалисты наладить промышленный выпуск столь необычного продукта. Тем не менее по словам исследователей, к 2035 году белки, получаемые от такого вида брожения, будут примерно в десять раз дешевле животных белков.