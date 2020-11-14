ЛНА провела учения в рамках борьбы с терроризмом

Бенгази, 14 ноября. Батальон «Тарик ибн Зияд» провел полевые маневры, заявили в отделе военной информации Ливийской национальной армии (ЛНА).

Издание Alsaaa24 сообщило, что в рамках операции «Аль-Карама 2020» использовались боевые патроны, техника и артиллерия. В учениях поучаствовали группы специального назначения и противовоздушные войска.

ЛНА отметила, что в ходе маневров солдаты продемонстрировали точность, оперативность и целеустремленность. Несмотря на то, что подобное мероприятие проводилось впервые, удалось достичь высоких показателей.

В заявлении утверждается, что армия Халифы Хафтара проводит учения по сдерживанию террористов и борьбе с ними для достижения мира на территории Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о подготовке ЛНА к проверке боеготовности танковых подразделений и бойцов батальона «Тарик ибн Зияд».