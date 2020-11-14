Как американские «аналитики» обманывают избирателей

Итоговые результаты президентских выборов-2020, состоявшихся в США 3 ноября, пока не известны: в ряде штатов до сих пор подсчитывают голоса избирателей. Многие СМИ тем не менее уже объявили демократа Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов, хотя вероятность оспаривания результатов действующим лидером нации Дональдом Трампом далеко не исключена.

Несмотря на отсутствие официального результата, американские аналитики уже деятельно обсуждают возможные ошибки итоговых подсчетов. Согласно их прогнозам, ожидалось, что Байден разгромит своего соперника. Но уже на второй день после завершения голосования аналитики признались, что их опросы грешат осечками.

Как это делается

Прогнозирование сочетает в себе несколько правил расчета. Первым правилом являются «основы» — факторы, способные повлиять на выбор избирателей. На шансах того или иного кандидата занять пост может, например, сказаться текущая экономическая ситуация в стране.

Затем эксперты анализируют проведенные опросы, систематизируют в зависимости от репрезентативных выборок, и корректируют любые отклонения.

Окончательный прогноз должен объединить фундаментальные и средние показатели опросов. Эти два подхода к подсчетам используются, чтобы моделировать различные схемы развития событий и определить, сколько раз кандидат сможет получить более 270 голосов избирателей. Если на тысячу симуляций условный Байден выиграет 500 раз, аналитики определяют это как 50% шансы победить. По мере приближения дня выборов исследователи уделяют опросам больше внимания, чем фундаментальным показателям.

Что помешало прогнозам 2016 года

Американские гении-математики на выборах президента в 2016 году уверенно предсказывали победу главной сопернице Дональда Трампа — Хиллари Клинтон. Ей пророчили преимущество до четырех баллов. В итоге она возглавила всенародное голосование с 2,1 процентным пунктом: результаты опросов показывали, что Хиллари победит на выборах с вероятностью в 70%.

«Маловероятная победа Трампа в 2016 году заставила многих прогнозистов выглядеть глупо. Например, до подсчета голосов профессор Принстонского университета Сэм Ван пообещал съесть жука, если Трамп, у которого, по его словам, был всего 1% шанс на победу в ноябре 2016 года, хотя бы приблизится к победе», — писал британский журнал The Economist.

Исследования, проведенные различными ассоциациями общественного мнения по итогам выборов, показали: опросы были некорректны, поскольку не включали избирателей без высшего образования. Именно к такому выводу пришел The New York Times. Кроме того, в последний момент гораздо больше сомневающихся в своем выборе граждан приняло решение в пользу Трампа, чем предполагалось. Да и сама явка избирателей превзошла все ожидания.

После выборов в 2016 году статистики заявили, что учли горький опыт четырехлетней давности и больше таких ошибок не совершат. Но прошедшее в 2020 году голосование показало, что им это не удалось.

Директор университета Monmouth Poll Патрик Мюррей на следующий день после выборов сообщил в своем Twitter, что многие голоса избирателей вновь оказались неучтенными. Правда, разобрать эти недочеты можно будет только при окончательном подсчете голосов, включая отклоненные бюллетени.

Байден, судя по предварительным опросам, должен был обогнать Трампа аж на восемь пунктов. Но кандидатов от республиканцев явно недооценили.

На государственном уровне прогнозы оказались еще более ошибочными. Исследовательские организации RealClearPolitics и FiveThirtyEight завышали прогнозы для Байдена во всех «сомневающихся» штатах, кроме Аризоны. Например, согласно мнению New York Times и Washington Post, в Висконсине Байден лидировал на 17 и 11 пунктов соответственно. Но в реальности разница составила лишь один пункт. Демократы были ошеломлены таким раскладом, они фактически оказались на грани поражения.

Что пошло не так?

Пока рано говорить, но по самым грубым подсчетам существующие модели опросов не могут обеспечить достаточно надежных в плане прогнозов показателей, так как предсказать все факторы на выборах очень сложно.

Еще один секрет кроется в окончательных данных о явке избирателей. Так, журналист New York Times Нейт Кон не исключает, что при прогнозировании в 2020 году возникли новые непредвиденные обстоятельства, так что ошибки опросов четырехлетней давности не учтены. Согласно предварительным данным, за Байдена белые избиратели без высшего образования должны были голосовать охотнее, чем за Хиллари Клинтон в 2016 году, но это оказалось ошибкой. А второй ошибкой стали результаты подсчетов пожилых избирателей, голоса которых в своей группе должны были дать Байдену преимущество в 23 пункта перед Трампом. Но и этот прогноз не оправдался.

Причиной другой неточности прогнозов стало так называемое молчаливое большинство, скрывающее свою симпатию к Трампу. Похоже, некоторые сторонники республиканца в этом году не захотели участвовать в опросах, поскольку потеряли доверие к аналитикам после их неудачи на прошлых выборах.

Конечно, главной сложностью прошедшей кампании стала пандемия. Опросы, проводимые до ее начала (в период с октября 2019 года по март 2020 года) совершенно не подходили сложившейся ко дню голосования ситуации.

Ряд политических экспертов уверены: проблема в сознании людей, а не в цифрах. В действительности, если Байдену в соответствии с прогнозами дается 65% вероятность победы на выборах, это означает не что иное, как один из трех шансов на проигрыш. Однако избиратели, которые слышат о 65%, представляют большую вероятность его победы. Многие утверждают, что прогнозы американских аналитиков просто бесполезны — опираться на них нельзя.

Чиновники США заявляют: единственное, что должны были сделать люди, чтобы повлиять на исход выборов, — просто проголосовать, так как все остальное всегда находится в пределах погрешности. Увы, американцам стоит так же учесть, что в случае с избирательной кампанией президента США так называемые прогнозы аналитиков всегда включают элементы пропаганды для подконтрольных демократам СМИ.