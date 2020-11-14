«Братья-мусульмане» выступили против проведения выборов в Ливии в 2021 году

Партия справедливости и строительства, которая принадлежит запрещенной на территории РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, выступила против проведения национальных выборов в декабре 2021 года.

В рамках Форума политического диалога в Тунисе фракция группировки и члены Высшего государственного совета (ВГС) не согласились с предложением назначить день выборов на 24 декабря следующего года.

Напомним, по данным Арабского центра исследований, глава ВГС Халед аль-Мишри и представители так называемого Правительства Национального согласия (ПНС) Ливии замыкают рейтинг популярности политических деятелей североафриканской страны. Тогда как лидирующую строчку с большим отрывом занимает главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, политолог Андрей Кошкин заявил, что террористы боятся потерпеть поражение по результатам голосования.

«Каждый претендент просчитывает свои возможности. На сегодняшний день Халифа Хафтар намного популярнее. Естественно, это заставляет серьезно нервничать «Братьев-мусульман». Потому они ищут подходящую тактику проведения предвыборной кампании, которая бы позволила надеяться на успех. В настоящее время, наверно, именно затягивание времени — это и есть тот выход, который, по их мнению, создаст необходимые условия. За год что-то может измениться», — считает Кошкин.

Ранее ФАН сообщал, что Партия справедливости и строительства выдвинула главу «МВД» ПНС Фатхи Башагу в качестве кандидата на роль премьер-министра нового правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.