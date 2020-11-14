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Дмитрий Хрусталев введен в искусственную кому

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Дмитрий Хрусталев введен в искусственную кому

Санкт-Петербург, 14 ноября. Телеведущего Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому.

По предварительным данным, у известного шоумена интоксикация. Госпитализацию Дмитрия Хрусталева в Сестрорецке подтвердил телеведущий Иван Ургант. Позже об этом сообщили и представители медучреждения, где находится артист. Точный диагноз Дмитрия Хрусталева неизвестен.

Знаменитость доставил в больницу его личный водитель. Дмитрий Хрусталев резко почувствовал недомогание. Медики поместили его в реанимацию. Другие подробности уточняются.

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