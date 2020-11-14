«МВД» ПНС Ливии готовится перебросить террористов в Бенгази

Триполи, 14 ноября. Группу террористов готовят к переброске в Бенгази через аэропорт Митига, сообщает пользователь Twitter.

Информированный источник утверждает, что так называемое Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подделывает паспорта для членов террористической группировки «Совета Шуры революционеров Бенгази», аффилированной с «Аль-Каидой»1 (деятельность организации запрещена в России).

Ведомство планирует перебросить джихадистов на восток североафриканского государства, используя аэродром Митига. Диверсионная группа намерена устроить провокации на территории аэропорта Бенгази.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что члены бандформирования «Ан-Наваси» захватили граждан, прибывших в столичный аэропорт. Национальная комиссия по правам человека в Ливии (NCHRL) осудила незаконное задержание граждан страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.