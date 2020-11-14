Дмитрий Харатьян заявил, что Джигарханян был ему как отец

Москва, 14 ноября. Актер, певец и телеведущий Дмитрий Харатьян назвал уход народного артиста СССР Армена Джигарханяна из жизни печальным событием для российского искусства.
Харатьян считает, что Джигарханян был достоянием российской культуры, выдающимся актером и режиссером, а также просто потрясающим человеком.
«Сегодня действительно печальная дата в этом и без того страшном году. Он для меня был как отец — мы всегда относились друг к другу очень по-родственному», — заявил артист.
По словам Харатьяна, Джигарханян излучал добрую энергию и умел расположить к себе людей. Обаятельный актер, кроме того, отличался философским складом ума, передает «Звезда».
Актер, театральный режиссер и педагог скончался утром 14 ноября. Джигарханяну в октябре исполнилось 85 лет. В последнее время он тяжело болел.
Торжественная церемония прощания с артистом состоится во вторник в театре, которым он руководил, в открытом формате. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище в Москве.