Дмитрий Харатьян заявил, что Джигарханян был ему как отец

Москва, 14 ноября. Актер, певец и телеведущий Дмитрий Харатьян назвал уход народного артиста СССР Армена Джигарханяна из жизни печальным событием для российского искусства.

Харатьян считает, что Джигарханян был достоянием российской культуры, выдающимся актером и режиссером, а также просто потрясающим человеком.

«Сегодня действительно печальная дата в этом и без того страшном году. Он для меня был как отец — мы всегда относились друг к другу очень по-родственному», — заявил артист.

По словам Харатьяна, Джигарханян излучал добрую энергию и умел расположить к себе людей. Обаятельный актер, кроме того, отличался философским складом ума, передает «Звезда».

Актер, театральный режиссер и педагог скончался утром 14 ноября. Джигарханяну в октябре исполнилось 85 лет. В последнее время он тяжело болел.

Торжественная церемония прощания с артистом состоится во вторник в театре, которым он руководил, в открытом формате. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище в Москве.