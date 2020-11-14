Киев обложит новой данью работающих в России и ЕС украинцев

Правительство Украины подготовило к рассмотрению Верховной радой новое положение о введении дополнительного налога на деятельность для граждан, работающих на территории так называемых сопредельных государств. Согласно официальной информации, уже с 1 января 2021 года каждый украинец, трудящийся за пределами родины, будет обязан представить эмиссарам официального Киева справку о собственных доходах. На основе этого документа указанные гастарбайтеры заплатят в казну до 25% суммы своих ежемесячных заработков. Подобная инициатива вызвала недоумение экспертов. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Как заявил в интервью журналистам в Киеве руководитель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, только за последний год украинцы, работающие на территории России, а также в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и других государствах, перечислили своим родным и близким не менее 12 миллиардов долларов. При этом, по словам чиновника, в «закрома родины» (украинскую казну) попало всего от 10 до 11 миллиардов гривен — то есть примерно в 30 раз меньше доходной цифры.

«Через системы переводов денег наши соотечественники отправляют копейки, и эти копейки отмечены в декларациях, —констатировал он. — Остальные средства поступают [на Украину] нелегально. Пора положить конец таким нелегальным схемам».

Каким именно образом озвученным схемам будет положен конец, Любченко не пояснил. Ответ на этот вопрос косвенно дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Введем строгий контроль и учет деятельности каждого человека, который работает в России или Европе», — резюмировал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что этот самый контроль может стать тотальным.

В разработанном Киевом положении указано буквально следующее:

«Украинец, получивший доход за границей, должен по возвращении на родину явиться в местное отделение налоговой службы и, предъявив справку о заработанных средствах, выплатить государству от 19% до четверти прибыли».

В противном случае нерадивого гражданина ждут не только крупные штрафы, но и уголовное преследование.

«Власти Украины делают большую ошибку, пытаясь тем или иным образом нажиться на своих соотечественниках, ищущих спасения за рубежом, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей киевский социальный психолог Елена Мильто. — Число безработных у нас [на Украине] ежемесячно растет в геометрической прогрессии, абсолютное большинство семей живут лишь за счет работы в Российской Федерации и ряде стран Европейского союза. Глупо полагать, что доведенные до отчаяния люди станут добровольно платить дань фактически отказавшемуся от них государству».

Это мнение разделяют и другие независимые аналитики.

«И в РФ, и в ЕС украинские гастарбайтеры тем или иным образом уже платят налоги, — отмечает европейский правозащитник Александр Митц. — Если они будут платить фискальным структурам еще и дома, заработки за рубежом для них окончательно потеряют всяческий смысл».

По мнению Митца, на фоне катастрофического падения производства на Украине средства «заробитчан» являются едва ли не единственным источником пополнения государственного бюджета.

«В любом случае эти люди тратят заработанные за границей деньги уже у себя дома. Новые драконовские положения в этом контексте приведут к массовым акциям протеста», — сказал он.

Вполне вероятно, что в Киеве, Харькове, Днепре и других городах создаются так называемые группы сопротивления новой правительственной идее. В доверительной беседе с корреспондентом ФАН житель Киевской области Михаил Ракитняк, ранее работавший в одной из строительных компаний Подмосковья, пообещал устроить бессрочный пикет у здания кабинета министров Украины.

«Круглосуточную вахту со мной готовы нести 500 человек, и это только в столице, — сказал Ракитняк. — Мы скажем, что платить не будем, что они (власти. — Прим. ФАН) с нами сделают?»

Ответа на этот вопрос у представителей действующей украинской власти пока нет.