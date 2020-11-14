Дандыкин рассказал о долгожданном БДК «Петр Моргунов»

Москва, 14 ноября. Новейший большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов», который в скором времени встанет на вооружение Военно-морского флота РФ, является уникальной отечественной разработкой, необходимой для защиты интересов страны в арктическом регионе. Об этом заявил известный российский военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя окончание государственных испытаний БДК. В интервью информационному изданию Sputnik Дандыкин подробно рассказал о характеристиках и боевых возможностях «Петра Моргунова», а также объяснил, где будет применяться этот военный корабль.

Напомним, что ранее пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде сообщила о завершении государственных испытаний большого десантного корабля «Петр Моргунов». Отечественная разработка в скором времени будет передана на вооружение ВМФ России.

Василий Дандыкин обратил внимание, что речь идет о первом серийном корабле проекта 11711, который является многофункциональной боевой единицей, предназначенной для выполнения различных военных операций. «Петр Моргунов» способен перевозить к месту военных действий контингент и тяжелую технику.

Военный эксперт также обратил внимание, что на борту корабля размещаются два военный вертолета Ка-29, способные оказывать огневую поддержку при высадке десанта. Кроме того, БДК оснащен различными боевыми комплексами, позволяющими наносить удары по военным объектами и живой силе противника в зоне военного конфликта.

Дандыкин, рассказывая о долгожданном БДК «Петр Моргунов», напомнил, что еще один корабль этого проекта ранее был принят на вооружение ВМФ РФ. Речь идет о БДК «Иван Грен», который эксплуатируется отдельной частью Северного флота. Кроме того, российские инженеры уже работают над производством еще двух кораблей, которые будут построены в ближайшее время.

«Это будет «великолепная четверка». Предполагается, что они будут большего водоизмещения примерно в полтора раза, в два раза будет увеличена группировка вертолетов. Эти десантные корабли давно ждали на флоте. Это уже отечественная разработка. Они укрепят силы Северного флота с учетом определенных опасностей в арктическом регионе со стороны НАТО, Америки», — резюмировал Дандыкин.

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