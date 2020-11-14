Суд Томска арестовал мэра Кляйна по делу о превышении полномочий

Томск, 14 ноября. Мэра города Ивана Кляйна арестовали по делу о превышении должностных полномочий, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Следственный комитет РФ подтвердил данные об аресте задержанного мэра. Кляйн будет находиться под стражей до 13 января 2021 года.

«Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Кляйн не признал свою вину. Момент задержания томского мэра попал на видео, сообщили ФАН очевидцы.