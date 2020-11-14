За день из больниц Пензенской области выписали 150 человек

Пенза, 14 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали 150 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 13 271.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией о смерти еще одной пациентки с коронавирусной инфекцией. Новой жертвой вируса стала женщина 1980 года рождения. Уточняется, что сопутствующими заболеваниями пациентка не страдала. В процессе лечения у женщины возникло осложнение в виде полисегментарной пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количество регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания достигло 17 602.