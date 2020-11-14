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За день из больниц Пензенской области выписали 150 человек

За день из больниц Пензенской области выписали 150 человек

Пенза, 14 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали 150 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 13 271.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией о смерти еще одной пациентки с коронавирусной инфекцией. Новой жертвой вируса стала женщина 1980 года рождения. Уточняется, что сопутствующими заболеваниями пациентка не страдала. В процессе лечения у женщины возникло осложнение в виде полисегментарной пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количество регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания достигло 17 602.

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