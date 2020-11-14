Борщева рассказала о самочувствии Хрусталева перед госпитализацией

Москва, 14 ноября. Телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев в последнее время не жаловался на плохое самочувствие, рассказала его подруга, юмористка Елена Борщева.

Артиста в субботу госпитализировали в Ленинградской области. Он попал в реанимацию. Соведущий Хрусталева Иван Ургант подтвердил эту информацию, но точный диагноз назвать не смог. По данным СМИ, есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Борщева призналась, что была не в курсе госпитализации друга. По ее словам, Хрусталева на работе часто проверяли на COVID-19.

«Его постоянно проверяют на работе, и у него ничего не было», — цитирует ее Nation News.

Известность Хрусталеву принесла команда КВН «Сборная Санкт-Петербурга», капитаном которой он был. В 2008 году юморист получил работу в шоу Comedy Woman. А в 2013 году стал соведущим Урганта в его авторской программе на Первом канале. Шоумен недавно признался, что немалую часть заработка тратит на благотворительность.