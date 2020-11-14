Иван Ургант подтвердил госпитализацию Дмитрия Хрусталева

Санкт-Петербург, 14 ноября. Известный российский шоумен Иван Ургант подтвердил госпитализацию телеведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева в Курортном районе.

Точный диагноз шоумена пока уточняется. Артиста госпитализировали после резкого ухудшения состояния здоровья. По данным источника ФАН, в городскую больницу №40 Хрусталева привез его личный водитель.

Некоторое время назад стало известно, что Хрусталев находится в реанимационном отделении медучреждения. Официальной информации о состоянии здоровья шоумена пока не поступало.