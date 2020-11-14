Киркоров, Аскаров и Газманов не поддерживают бойкот новогодних шоу Меладзе

Москва, 14 ноября. Певец Валерий Меладзе призвал звезд бойкотировать новогодние телевизионные программы. Артисты, регулярно снимающиеся в шоу, оценили предложение в комментарии ФАН.

Валерий Меладзе отметил в Instagram, что из-за отмены новогодних концертов у людей пропало ощущение праздника. Теперь россияне могут увидеть звезд только по телевизору.

Артист предположил, что если знаменитостям запрещено устраивать концерты, то они не должны участвовать и в съемках новогодних шоу.

«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах», — написал Меладзе.

По словам певца, бойкот позволит обратить внимание на то, что десятки тысяч людей из его сферы лишены работы.

Предложение Меладзе оценили далеко не все артисты. Многие отметили, что этот год выдался сложным не только для артистов. Лишить людей праздника в новогоднюю ночь — несправедливо.

Российский актер театра и кино, юморист и телеведущий Юрий Аскаров рассказал, что уже участвует в съемках новогодних шоу. По словам артиста, он не собирается бойкотировать их.

«Я вчера на «Мосфильме» снимался для «Голубого огонька», сегодня буду делать то же самое. Как бы не было тяжело и сложно сегодня людям, то, что вещает телевизор, — это некий праздник, тем более речь идет о новогодней ночи. Мы, артисты, не имеем права не давать этот праздник. Мнение Валерия Меладзе — его личное мнение, замечательно, что оно у него есть. Я собираюсь идти своей тропой, я считаю, что необходимо сниматься [в шоу]», — заявил Аскаров.

Певец Родион Газманов также не поддержал предложение Меладзе. Исполнитель объяснил, что отменять новогодние шоу нельзя.

«В этой ситуации неучастие в новогодних шоу — это удар в первую очередь по зрителям, а не по тем людям, которые ввели карантин. У карантина есть свои причины, поэтому я такое предложение рассматриваю с определенным удивлением, бойкотировать новогодние программы я не планирую», — рассказал Родион Газманов.

Представитель Филиппа Киркорова подтвердила, что певец уже снимается в новогодних передачах и не собирается их бойкотировать.

«Мы что-то уже отсняли», — сообщила представитель Киркорова.

Однако некоторые артисты поддержали Меладзе. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что отчасти певец прав. В то же время он уверен, что мало кто из артистов поддержит предложение Меладзе. Пригожин добавил, что тоже возмущен введением ограничений, отмена массовых мероприятий вновь ударит по концертной индустрии.