Киев, 14 ноября. Последние политические решения украинских властей демонстрируют нежелание Киева заниматься вопросами, связанными с возвращением Донбасса. К такому выводу пришел киевский политический эксперт Владимир Грановский. В интервью на YouTube-канале UkrLife TV он обратил внимание, что Киев, игнорируя Минские соглашения и не желая выполнять пункты мирного соглашения по Донбассу, фактически отказывается от востока страны. Однако такая позиция может грозить серьезными последствиями, поскольку следом за ДНР и ЛНР государство может потерять и другие регионы.

Владимир Грановский обратил внимание, что серьезные ошибки, которые Киев допускает в вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе, отражаются на внутренних проблемах страны. Сразу несколько регионов, неудовлетворенных политикой Киева, могут объявить о своей независимости от центра, следуя примеру востока государства.

Такие украинские регионы, как Одесская область, Закарпатье и Галичина, наблюдая за политическими решениями Киева относительно Донбасса, могут запустить процедуру распада страны на несколько отдельных составляющих. Местные власти, укрепив свои позиции после выборов, могут взять ситуацию в свои руки и начать самостоятельно принимать важные решения государственного уровня, что фактически приведет Украину к распаду.

«Украина уже отказалась от Донбасса, и могут быть последствия. Потому что прецедент уже есть, и опасность раскола никуда не делась. Задача властной элиты понять, что эта опасность существует. Там, где Одесская область — там анклав, а также Буковина, Закарпатье и Галичина», — резюмировал Грановский, заметив, что эти регионы уже готовы к распаду Украины.

Ранее политический эксперт Богдан Безпалько заявил, что политика Киева постоянно деградирует. Это свидетельствует о том, что страна находится на грани развала.