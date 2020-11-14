Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате

Москва, 14 ноября. Россиянам раскрыли подробности прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Поклонники смогут проститься с кумиром в открытом формате. Прощание с артистом запланировано на 17 ноября. Актер скончался утром 14 ноября. Информацию о его смерти подтвердили представители театра, где трудился Армен Джигарханян. В октябре артисту исполнилось 85 лет.

Звезду советских фильмов похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Там же покоится дочь Армена Джигарханяна, которая скончался в 23-летнем возрасте в 1987 году.