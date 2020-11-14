Харламов назвал Джигарханяна легендой российского кинематографа

Москва, 14 ноября. Юморист Гарик Харламов опубликовал в Instagram отрывок из «Самого лучшего фильма» — единственной картины, в которой снялся с актером Арменом Джигарханяном.

Харламов признался, что в случае с народным артистом СССР не хотел писать красивые трогательные слова, как делал всегда. Память Джигарханяна, «легенды российского кинематографа», он решил почтить веселым отрывком из их совместного фильма.

«Я имел счастье общаться с этим выдающимся актером, мастером. Гениальный актер, не боящийся творческих экспериментов! Мудрый и очень органичный в своих ролях», — подчеркнул шоумен.

Актер отметил, что Джигарханян обладал тонким чувством юмора и очень любил шутить.

Поклонники в комментариях поддержали Харламова и выразили соболезнования родным и близким артиста. Некоторые подписчики признались, что и сами вспоминали этот отрывок, как и другие из фильмов, в которых снялся Джигарханян.

Артист скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. В последнее время Джигарханян тяжело болел и, как рассказали его коллеги, передвигался в инвалидном кресле.

Соболезнования семье Джигарханяна выразили многие известные личности. Актер и телеведущий Оскар Кучера вспомнил забавный диалог, который произошел между ним и великим артистом.