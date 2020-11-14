Пикет в поддержку Шугалея прошел в Москве в День социолога

Москва, 14 ноября. Социолог решила отметить профессиональный праздник одиночным пикетом у посольства Ливии в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Жительница Москвы пришла к диппредставительству с самодельным плакатом на английском языке, призывающим главу так называемого Министерства внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу вернуть на родину российского социолога и его переводчика.

«Фатхи Башага, освободи заложников из России — Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — написано на плакате.

Ученые оказались в плену после проведения социологических исследований в Триполи. Они прибыли в Ливию весной 2019 года, имея при себе все необходимые разрешения. Несмотря на это, боевики ПНС в ночь на 17 мая похитили Шугалея и Суэйфана и заключили их в частную тюрьму «Митига». Там они удерживаются без предъявления обвинений почти полтора года.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в феврале объявил о начале бессрочной акции одиночных пикетов у посольства Ливии. В мероприятии уже приняли участие десятки политиков, общественников и музыкантов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что коллега Максима Шугалея вышла с одиночным пикетом к диппредставительству североафриканского государства в Москве. Она потребовала от главы «МВД» ПНС Ливии освободить и вернуть на родину российских социологов.