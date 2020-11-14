Джигарханян оставил после себя одного законного наследника

Москва, 14 ноября. Согласно завещанию народного артиста СССР Армена Джигарханяна, на его наследство имеет законное право только один человек, сообщил источник ТАСС.

Речь идет о приемном сыне актера Степане. Ранее СМИ заявляли, что на имущество почившего артиста претендует несколько человек, а знакомый с ним адвокат добавил, что известность актера прибавляет ему наследников.

«Никаких других наследников нет», — уверяет собеседник издания.

Несколько лет назад Армен Джигарханян развелся со своей последней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на которую ранее было составлено завещание. Но документ был отозван самим актером, так что иных наследников, кроме Степана, не существует, подытожил источник.