Гуманитарная катастрофа: американский журналист раскрыл правду о США

США продолжают задыхаться от коронавируса. Ежедневно в стране выявляют больше 100 тысяч случаев заражения. За последние сутки в Штатах зафиксировали 183 527 зараженных COVID-19.

Главный медицинский корреспондент CNN и по совместительству нейрохирург Санджай Гупта отмечает, что за 20 лет работы он видел различные катастрофы и сталкивался с крупными разрушениями, происходившими по всему миру, но не думал, что ужас такого масштаба когда-нибудь обрушится на его родную страну. Нейрохирург признается, что сейчас люди в США переживают душераздирающие, полные отчаяния времена.

Репортер утверждает, что пандемия, разворачивающаяся в Соединенных Штатах, является одной из самых ужасных гуманитарных катастроф, которые он когда-либо видел.

«Проведя два десятилетия в путешествиях, работая в самых опустошенных местах на планете, я познал самое страшное, что может быть в гуманитарном кризисе: ограниченность медицинских ресурсов во время чрезвычайных ситуаций. Эта тенденция приводила к большому числу смертей, многие из которых можно было предотвратить», — написал Гупта в своей колонке на сайте CNN.

Соединенные Штаты преодолели отметку в 10 миллионов заболевших, погибли более 250 тысяч американцев. Журналист отмечает, что это больше, «чем во всех войнах с участием страны со времен Вьетнама».

«Умирают мои друзья, и я поздно ночью веду пропитанные слезами разговоры с их супругами и детьми. Они рассчитывали на меня как на своего друга и доктора. От переживаний у меня болит живот, потому что я чувствую, что подвел их», — откровенно признается врач.

В настоящее время в Штатах госпитализированы более 67 тысяч человек. Больницы быстро наполняются на всей территории страны, что в скором времени приведет к коллапсу американской системы здравоохранения. Свободных коек практически не осталось, а число случаев заболевания растет очень быстро. Возможности интенсивной терапии сокращаются, нехватка медицинского персонала усугубляет положение.

Гупта пишет, что к началу следующего года количество людей, госпитализированных из-за проблем с дыханием и изолированных от своих близких, увеличится вдвое. Согласно прогнозу Института показателей здоровья и оценки медицинского факультета Вашингтонского университета, к марту могут погибнуть около 440 тысяч американцев, а число госпитализированных может увеличиться вдвое.

Стремительное распространение коронавируса — это лишь часть гуманитарной катастрофы. Из-за пандемии с колоссальными сложностями столкнулась и экономическая система государства.

«Экономический ущерб, заключающийся в потерях рабочих мест, в ликвидации домохозяйств, в сокращении и уничтожении целых секторов нашей экономики, а также в ухудшении психического здоровья людей, еще предстоит оценить не раз», — отмечает Санджай.

Согласно информации Организации Объединенных Наций, гуманитарная катастрофа определяется как «серьезное нарушение функционирования общества, влекущее за собой широкомасштабные человеческие, материальные, экономические или экологические потери, которые превышают возможности пострадавшего общества справиться с ситуацией». Журналист уверен, что пандемия и ее влияние на США пока отвечают всем требованиям этой формулировки.

Гупта подметил, что катастрофа не возникла внезапно — она разворачивается в замедленном темпе с марта. Он считает, что если бы Штаты беспрекословно ушли на карантин, то тяжелых последствий можно было бы избежать. Также Санджай негодует и из-за несоблюдения обязательных профилактических мер, которых придерживаются сейчас все страны мира. Он отмечает, что пока мир вводил обязательное условие по ношению масок, власти США не торопились навязывать гражданам это правило.

«По данным IMHE, 67% людей говорят, что регулярно носят маску, когда выходят из дома. Но в Вайоминге, Айдахо и Южной Дакоте использование масок ниже 50%. Это неправильно», — написал журналист.

Дела в США обстоят плохо. Международная организация «Врачи без границ», обычно оказывающая помощь там, где она больше всего необходима, много месяцев провела в Америке, выполняя работу, которую обычно делает в бедных и развивающихся странах.

«Я был с «Врачами без границ» в Западной Африке во время вспышки Эболы, в Пакистане после ужасного наводнения, на Гаити и во многих других местах. Я никогда не думал, что они будут трудиться в моем родном штате Мичиган», — сообщил Гупта.

Таким образом, американцы оказались беззащитными перед пандемией. К зиме вирус полностью выйдет из-под контроля, ситуацию усугубят приближающиеся праздники, во время которых американцы будут собираться компаниями.

«Ненавижу это говорить, но заболеют и умрут гораздо большее число людей. Если мы не изменим свои действия, то ежедневно у нас в стране будут заражаться более 300 тысяч человек», — поделился Гупта своим мнением с читателями.

В своей статье Санджай Гупта приводит слова директора Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты Майкла Остерхольма о том, что «Америка вот-вот попадет в ад COVID-19».

Одной из главных причин зверствования коронавируса в США журналист называет «отсутствие руководства и всеобъемлющей национальной стратегии борьбы с пандемией». Другая причина заключается в том, что американцы в дни массовых митингов во время президентских выборов не использовали защитные маски.

Медицинский корреспондент уверен, что многое из того, что сейчас происходит в стране, можно было предвидеть и предотвратить.

«Эксперты в области общественного здравоохранения неоднократно говорили о важности соблюдения определенных правил. Они были очень простыми в исполнении: физически дистанцироваться, носить маску для лица, часто мыть руки. Другие страны намного лучше справились с контролем над вирусом», — указал врач.

При всей критичности ситуации Гупта призывает американцев начать соблюдать все правила для замедления распространения коронавируса. Он призывает граждан страны быть максимально осторожными и сознательными во время праздников. Журналист надеется, что если в стране будут дисциплинированно соблюдаться все меры предосторожности, то катастрофе еще можно положить конец.

Ранее американский эпидемиолог Майкл Остерхольм заявлял, что зоной интенсивного заражения новым коронавирусом сейчас является практически вся территория США. По его словам, некоторые американцы до сих пор не воспринимают кризис всерьез. Остерхольм посоветовал таким людям провести хотя бы час в палате интенсивной терапии, чтобы осознать всю опасность.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала американцев остаться дома во время праздников, так как вероятность заболеть смертельным вирусом очень высока. А в штате Техас официальные лица из-за резкого роста смертей, спровоцированного коронавирусной инфекцией, были вынуждены привезти 10 временных рефрижераторных трейлеров для морга.

Соединенные Штаты занимают уверенное первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и числу погибших — более 11 миллионов и около 250 тысяч человек соответственно. Ожидается, что в случае успеха на выборах команда демократа Джо Байдена не будет вводить в стране общенациональный карантин, а ограничится точечными мерами.