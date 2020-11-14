Работорговля, насилие и тюрьмы: бесчинства боевиков на побережье Ливии

Пункт передислокации боевиков из-за рубежа с запретом на спокойную мирную жизнь для местного населения — такой деревня Вади аль-Харавах на побережье Средиземного моря была на протяжении двух лет, когда населенный пункт занимали террористы ИГ1 (запрещено в РФ). Материал специальных корреспондентов Федерального агентства новостей из освобожденного ЛНА населенного пункта, который все еще помнит зверства радикалов с черными флагами.

Деревня Вади аль-Харавах располагается в 50 километрах от города Сирт. В конце 2014 года он был захвачен боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГ). Они взяли людей в заложники, установили свои правила и расправлялись с ливийцами, не желавшими им подчиняться.

Местные жители рассказали, что первым делом исламисты захватили административные здания поселения. Боевики специально оборудовали штаб в одном из таких помещений у местной мечети Зат ас-Савари, поскольку так им было легче пропагандировать свою радикальную идеологию.

«Здание использовалось для ведения бухгалтерии и управления группировкой. Часть комнат они использовали как тюремные камеры, куда бросали неугодных им жителей. Рядом со зданием находится мечеть, откуда они распространяли свои проповеди», — рассказал командир КПП Аль-Вади аль-Ахмар Мухаммад Ахмад Даамиш.

Жителей заставляли посещать религиозный объект в часы проповедей, а пропускавших эти «лекции» жестоко избивали и прилюдно наказывали на площади перед зданием.

Деревня Вади аль-Харавах стала пунктом сбора прибывающих из-за рубежа боевиков. Через нее в Ливию перебрасывались подкрепления из Египта и Судана, в том числе и экстремисты, воевавшие против России в Чечне и Афганистане. Силы радикальных исламистов попадали туда сушей и морем — захват этого населенного пункта был стратегически выгоден для них.

Если раньше прибрежная зона была местом отдыха для мирных ливийцев, то теперь она стала перевалочным пунктом радикальных исламистов. Гражданам запретили выходить к морю и лишили их возможности заниматься рыбной ловлей, что сказалось на гуманитарной ситуации в деревне.

С этого берега раненые боевики из Гандуфа и Жиляна перебрасывались в порт Рас-Лануф, откуда дальше они отправлялись на лечение за границу. За время террористической оккупации населенный пункт фактически стал распределяющим центром для ресурсов боевиков: пища, оружие и боеприпасы поставлялись оттуда исламистам в другие регионы. Также отсюда действовала сеть торговли людьми: пленников «Исламского государства» из числа мирных жителей использовали в качестве дешевой рабочей силы, а местных военных ждала казнь. Некоторые из них смогли спастись только благодаря операции по освобождению этого района, реализованной ЛНА.

«Они пришли ко мне домой, в район Аль-Вади аль-Ахмар, что значит «Красная долина», и отправили в тюрьму, где я пробыл несколько месяцев. Все это время меня пытали. Террористы хотели убить меня, потому что я военный, но мне повезло спастись, когда сюда пришли солдаты Ливийской национальной армии», — рассказал проживающий в деревне Мухаммад аль-Джаруши.

Деревня Вади аль-Харавах была освобождена 12 октября 2016 года в ходе операции ЛНА, получившей название «Мгновенная молния». Военнослужащие под началом Салима Абдея Салама Дериана произвели зачистку нефтяных портов и населенных пунктов данного района. Командир Ливийской национальной армии (ЛНА) погиб в сражении за населенный пункт, однако операция была выполнена успешно.

В настоящее время КПП Аль-Вади находится под контролем ЛНА. На данном объекте дислоцируются подразделения морской пехоты, прибывшие в район в качестве подкрепления после освобождения деревни от боевиков.

Мухаммад Ахмад Даамиш рассказал российским журналистам, что первыми туда были переброшены бойцы 115 батальона из Аль-Марджа. Один раз террористы предприняли попытку отбить населенный пункт, однако эта атака не увенчалась успехом: в ходе нее погибли двое военнослужащих ЛНА и один мирный житель. Исламисты, в свою очередь, потеряли одного из полевых командиров, а несколько их боевиков были взяты в плен.

В настоящее время в поселении все спокойно. Благодаря эффективным действиям ЛНА, его жители вернулись к привычной им жизни, а на берегу снова появились рыбацкие лодки. Вади аль-Харавах перестала быть центром работорговли ИГ и вновь стала обычной деревней на берегу Средиземного моря.

1 Организация запрещена на территории РФ.